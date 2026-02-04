Kağıthane'de 4 katlı metruk binada yangın! Alevler kontrol altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kağıthane'de 4 katlı bir metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yakın çevrelerdeki yerleşim yerlerinden de görülürken 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Kağıthane'de Telsizler Mahallesi Galata Deresi üzerinde bulunan 4 katlı metruk bir binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve katın tamamını saran alevler yakın çevrelerdeki yerleşim yerlerinden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Binanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı belirlendi.