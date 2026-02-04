Kağıthane'de 4 katlı metruk binada yangın! Alevler kontrol altına alındı

Kağıthane'de 4 katlı bir metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yakın çevrelerdeki yerleşim yerlerinden de görülürken 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.