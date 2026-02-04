Avcılar'da korkutan olay! Tekstil deposundaki yangın kontrol altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Avcılar'da gece saatleri tek katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman, alt katlara inmesiyle alevlere müdahale güçleşti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Korkunç olay gece saatlerinde gerçekleşti. Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi'ndeki tek katlı tekstil deposunda saat 00.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deponun iç kısımlarında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman alt katlara dolarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.
Çevre ilçelerden ekiplerin de desteğiyle yangın, kapalı alandaki dumanın tahliyesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.