Avcılar'da korkutan olay! Tekstil deposundaki yangın kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 04:19 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 04:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Avcılar'da gece saatleri tek katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman, alt katlara inmesiyle alevlere müdahale güçleşti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.