Trafikte yeni dönem: Meclis’te düzenleme için düğmeye basıldı
Trafikte can kayıplarını azaltmak için Meclis’te düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 36 maddelik yeni trafik kanun teklifiyle hız ihlallerinden geçiş üstünlüğüne, plaka sahteciliğinden ambulansa yol vermemeye kadar birçok başlıkta ağır yaptırımlar geliyor. Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı, düzenlemenin yasalaşmasıyla trafik kazalarındaki can kayıplarının ciddi oranda düşeceğini vurgularken, “Bir günlük gecikme bile can kaybı demek” sözleriyle çağrıda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan yeni trafik kanun teklifi, yollarda güvenliği artırmak ve can kayıplarının önüne geçmek için köklü değişiklikler getiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanan 36 maddelik paket, başta hız ihlalleri ve geçiş üstünlüğü olmak üzere birçok konuda ağır yaptırımlar öngörüyor.
Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı A Haber'de, düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte trafik kazalarındaki can kayıplarının ciddi oranda azalacağını vurguladı.
TRAFİK GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Meclis gündemine gelen 36 maddelik yasa teklifinin önemine dikkat çeken Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı, "Bu yasa teklifinin yasalaşmasıyla trafik güvenliğine çok büyük bir katkı sağlanacak. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve ekibinin bu konuda çok büyük bir emeği var." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yaklaşık yarısının Genel Kurul'dan geçtiğini belirten Ilıcalı, yasanın bir an önce tamamlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.
KAZALARIN YÜZDE 84'Ü BEŞ TEMEL HATADAN KAYNAKLANIYOR
Trafik kazalarındaki acı tabloyu verilerle ortaya koyan Ilıcalı, "2024 yılında 6 bin 351 kişi hayatını kaybetti, 385 bin 117 kişi yaralandı. Bu kazaların yüzde 84'ü; hız, şerit izleme, geçiş üstünlüğüne uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışıkta geçme gibi 5 temel hatadan kaynaklanıyor." sözleriyle uyarıda bulundu.