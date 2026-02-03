Trafikte yeni dönem: Meclis’te düzenleme için düğmeye basıldı

foto: AA Özellikle hız ihlalinin tek başına ölümlerin yarısından sorumlu olduğunu belirten Ilıcalı, "Sadece hız ihlali yapılmasa 3 bin 657 canı kurtarmış olacaktık." dedi.

foto: AA PLAKADA SAHTECİLİĞE VE AMBULANS ENGELİNE AĞIR YAPTIRIM Yeni düzenlemeyle birlikte denetimlerin ve cezaların caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarılıyor. Çakarlı araç kullanımına yönelik cezaların etkisini gösterdiğini hatırlatan Ilıcalı, "Çakarlı araçlarda caydırıcı cezalar çıktığında kullanım neredeyse sıfırlandı. Diğer hatalarda da aynı caydırıcılık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Yeni teklif kapsamında, plakasında mevzuata aykırı değişiklik yapan araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve ambulans gibi acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin liraya varan ağır para cezaları uygulanması planlanıyor.