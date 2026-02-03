CANLI YAYIN

Trafikte yeni dönem: Meclis’te düzenleme için düğmeye basıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trafikte yeni dönem: Meclis’te düzenleme için düğmeye basıldı

Trafikte can kayıplarını azaltmak için Meclis’te düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 36 maddelik yeni trafik kanun teklifiyle hız ihlallerinden geçiş üstünlüğüne, plaka sahteciliğinden ambulansa yol vermemeye kadar birçok başlıkta ağır yaptırımlar geliyor. Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı, düzenlemenin yasalaşmasıyla trafik kazalarındaki can kayıplarının ciddi oranda düşeceğini vurgularken, “Bir günlük gecikme bile can kaybı demek” sözleriyle çağrıda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan yeni trafik kanun teklifi, yollarda güvenliği artırmak ve can kayıplarının önüne geçmek için köklü değişiklikler getiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanan 36 maddelik paket, başta hız ihlalleri ve geçiş üstünlüğü olmak üzere birçok konuda ağır yaptırımlar öngörüyor.

TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMEDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı A Haber'de, düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte trafik kazalarındaki can kayıplarının ciddi oranda azalacağını vurguladı.

foto: AAfoto: AA

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Meclis gündemine gelen 36 maddelik yasa teklifinin önemine dikkat çeken Ulaştırma Uzmanı Mustafa Ilıcalı, "Bu yasa teklifinin yasalaşmasıyla trafik güvenliğine çok büyük bir katkı sağlanacak. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve ekibinin bu konuda çok büyük bir emeği var." ifadelerini kullandı. Düzenlemenin yaklaşık yarısının Genel Kurul'dan geçtiğini belirten Ilıcalı, yasanın bir an önce tamamlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

KAZALARIN YÜZDE 84'Ü BEŞ TEMEL HATADAN KAYNAKLANIYOR

Trafik kazalarındaki acı tabloyu verilerle ortaya koyan Ilıcalı, "2024 yılında 6 bin 351 kişi hayatını kaybetti, 385 bin 117 kişi yaralandı. Bu kazaların yüzde 84'ü; hız, şerit izleme, geçiş üstünlüğüne uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışıkta geçme gibi 5 temel hatadan kaynaklanıyor." sözleriyle uyarıda bulundu.

foto: AAfoto: AA

Özellikle hız ihlalinin tek başına ölümlerin yarısından sorumlu olduğunu belirten Ilıcalı, "Sadece hız ihlali yapılmasa 3 bin 657 canı kurtarmış olacaktık." dedi.

foto: AAfoto: AA

PLAKADA SAHTECİLİĞE VE AMBULANS ENGELİNE AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimlerin ve cezaların caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarılıyor. Çakarlı araç kullanımına yönelik cezaların etkisini gösterdiğini hatırlatan Ilıcalı, "Çakarlı araçlarda caydırıcı cezalar çıktığında kullanım neredeyse sıfırlandı. Diğer hatalarda da aynı caydırıcılık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teklif kapsamında, plakasında mevzuata aykırı değişiklik yapan araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi ve ambulans gibi acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin liraya varan ağır para cezaları uygulanması planlanıyor.

foto: AAfoto: AA

"BİR GÜNLÜK GECİKME BİLE CAN KAYBI DEMEK"

Yasanın siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Mustafa Ilıcalı, "Gelin bu hafta bu yasayı çıkaralım. Bir günde yaklaşık 17 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Yasayı 10 gün önce çıkarsak 170 can kurtaracağız. Bu bir siyaset üstü durumdur." ifadelerini kullanarak tüm siyasi partilere hızlı hareket etme çağrısında bulundu. Dünyada eşi benzeri az görülen ulaşım yatırımlarına rağmen insan hatasının önüne ancak eğitim ve caydırıcı yasalarla geçilebileceğini belirtti.

Trafikte yeni dönem: Meclis’te düzenleme için düğmeye basıldı - 5
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın