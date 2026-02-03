Sivas’ta zincirleme dehşetin perde arkası aralandı! Elinde telefonla felakete davetiye çıkardı!
Sivas’ın Gemerek ilçesinde 29 Ocak’ta sisli havada meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişinin yaralandığı facianın hemen öncesinde kaydedilen görüntüler, ihmalin boyutunu gözler önüne serdi. Yolcu otobüsü şoförünün, onlarca insanın canını hiçe sayarak direksiyon başında uzun süre cep telefonuyla ilgilendiği anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sis ve dikkatsizliğin birleştiği o anlarda facianın adeta "geliyorum" dediği anlaşıldı. İşte o skandal görüntüler ve kazanın tüm detayları…
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 29 Ocak'ta sisli havada meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişinin yaralandığı facianın hemen öncesinde kaydedilen görüntüler, ihmalin boyutunu gözler önüne serdi.
SİSLİ HAVADA İHMAL ZİNCİRİ
Kaza, 29 Ocak tarihinde Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yolda, M.S. idaresindeki 52 LH 500 plakalı tır, kırmızı ışıkta beklemekte olan Y.Y. yönetimindeki 68 EZ 777 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, hemen arkadan gelen Sivas Hedef Turizm'e ait A.A. yönetimindeki 58 ADZ 971 plakalı yolcu otobüsü de duramayarak tırın dorsesine çarptı. Dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı; Y.P. idaresindeki 34 TD 4643 plakalı otomobilin de otobüse arkadan çarpmasıyla kaza zincirleme felakete dönüştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Dört aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine adeta sağlık ve itfaiye ekipleri yağdı. Hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. isimli 7 kişi yaralandı. Görüntüler sonrası soruşturma derinleşirken olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
BİR YOLCUNUN KAMERASINA YANSIYAN SKANDAL
Kazanın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ortaya çıkan yeni görüntüler, ihmalin boyutunu kan donduran bir şekilde ortaya koydu. Kazadan hemen önce bir yolcu tarafından kaydedildiği iddia edilen videoda, yolcu otobüsü kaptanının direksiyon başında uzun süre elindeki cep telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Onlarca yolcunun emanet edildiği şoförün, sisli havaya ve trafiğe rağmen telefonuna odaklanması "bu kadarına da pes" dedirtti.