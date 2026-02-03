Sarıyer’de karaya oturan kargo gemisinin kaptanı tahliye edildi

Kastamonu Cide açıklarında 12 gün önce vurulan ve Pazar günü Sarıyer açıklarında karaya oturan 'Razouk' isimli geminin kaptanı tıbbi destek istedi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, kaptanı başarılı bir şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan 'Razouk' isimli kargo gemisi Pazar günü akşam saatlerinde Sarıyer açıklarında karaya oturmuştu. 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan geminin karaya oturmuştu.

Geminin kaptanı bugün, Kıyı Emniyeti ekiplerinden tıbbi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, halat sistemini kurarak kaptanı tahliye etti. Başarılı bir şekilde tahliye edilen kaptan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından kaptanın hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan RAZOUK isimli geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.