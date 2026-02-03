Kocaeli'de korkunç kaza! İşçi forklift altında kaldı: Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, arızalanan forkliftin tamiri için kullanılan diğer forkliftin altında kaldı. Korkunç kazada işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, işçi Cenan Karaman (49), arızalanan forkliftin tamiri için kullanılan diğer forkliftin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin, Gebze Mimar Sinan Mahallesi Süleymaniye Camisi'nde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.