Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de korkunç kaza! İşçi forklift altında kaldı: Hayatını kaybetti

Kocaeli'de korkunç kaza! İşçi forklift altında kaldı: Hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 05:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, arızalanan forkliftin tamiri için kullanılan diğer forkliftin altında kaldı. Korkunç kazada işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.