Diyarbakır’da kayıp olarak aranan Nimet Kılıç’tan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 13'nci gününde arama çalışmaları devam etti.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, 9 dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Bölgede etkili yağmur nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.