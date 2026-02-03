Çorum'da komşu vahşetinde kan donduran itiraf: 6 parçaya böldüm

Fotoğraf-İHA

BAŞSIZ CESEDİ BULUNDU

Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi'nde oturan Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

6 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ!

Yapılan çalışmalarda Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında baş kısmı olmayan, 6 parçaya ayrılmış ve poşetlere doldurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.