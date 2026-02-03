Aksaray'da korkutan olay: Cam terastan vadiye düştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Vadide gezen bir kadın turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki bir noktadan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralı kadını zor şartlar altında vadiden çıkardı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi cam terasında yaşandı. İddiaya göre, terastan Ihlara Vadisi'ni izleyen vatandaşlar bir kadının yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğünü gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri S.K. (46) isimli kadının düştüğü yere indi. Kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kadının terastan atladığı şüphesi üzerinde dururken olayla ilgili inceleme sürüyor.