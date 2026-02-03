Aksaray'da korkutan olay: Cam terastan vadiye düştü

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 23:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Vadide gezen bir kadın turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki bir noktadan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralı kadını zor şartlar altında vadiden çıkardı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.