Zeytinburnu'nda panik anları! Site otoparkında 5 araç zarar gördü
Zeytinburnu’nda bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 araca daha sıçradı. Tedbir amacıyla site sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan yaşanmazken, 5 araç maddi hasar gördü.
Zeytinburnu'nda gece saatleri site içindeki kapalı otoparkta korku dolu anlar yaşandı. Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkının eksi 2'inci katındaki elektrikli otomobilde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler, park halindeki 4 araca daha sıçradı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri site içerisindeki 3 binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu. Binalardaki dumanın tahliye edilmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.