Zeytinburnu'nda panik anları! Site otoparkında 5 araç zarar gördü

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 04:18 Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 04:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Zeytinburnu’nda bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 araca daha sıçradı. Tedbir amacıyla site sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan yaşanmazken, 5 araç maddi hasar gördü.