Vedat Şahin cinayetindeki 12 yıllık sır çözüldü: Şüpheli ruhsatsız silahla yakalandı

12 yıl önce Şişli’de işlenen Vedat Şahin cinayetinin firari şüphelilerinden biri, İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 24 Aralık 2014 tarihinde Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi'nde V.Ş. isimli şahsın kasten öldürülmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Olay yerinde bulunarak cinayete iştirak ettiği tespit edilen ve hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan E.D. isimli şüpheli, sahte kimlik ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Yakalanan şüpheliyle ilgili adli tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'nin titiz ve kararlı çalışmasıyla, yıllardır firari olan cinayet şüphelisinin adalete teslim edilmesi sağlandı.