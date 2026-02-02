CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramaza'nın müjdecisi "Leyle-i Berat"! Mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak ediliyor.Berat Kandili, 21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NASIL İDRAK EDİLMELİ?

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor:

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim' der."

Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili ile ilgili ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenliyor. Tövbe ve günahtan kurtuluş için önemli bir gece olan Berat gecesi yurdun birçok noktasında idrak edilirken A Haber'e katılan İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül bugünün nasıl geçirilmesi gerektiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

MİLYARLARCA MÜSLÜMAN İÇİN KURTULUŞ VE AF GECESİ
İslam alemi, kurtuluş, af ve arınma gecesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili'ni idrak ediyor. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan bu kutlu gecenin anlamını ve nasıl ihya edilmesi gerektiğini A Haber ekranlarında anlatan İlahiyatçı Mustafa Akgül, Berat Gecesinin kendi içimizde bir muhasebe, tövbe ve küskünlükleri bitirme fırsatı olduğunu vurguladı. Akgül, bu gecenin Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ve duaların geri çevrilmediği eşsiz bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

RAMAZAN'A HAZIRLIK VAKTİ
Üç ayların manevi ikliminin ortasında yer alan Berat Kandili'nin, yaklaşan Ramazan ayına bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten İlahiyatçı Mustafa Akgül, Peygamber Efendimizin de Şaban ayında nafile oruçlarını ve diğer ibadetlerini artırarak kendisini Ramazan'a hazırladığını hatırlattı. Sözlerine, "3 milyara yakın İslam aleminin ve 86 milyon vatan evladını üzerinde barındıran terörsüz Türkiye'nin kandilini tebrik ederek başlamak istiyorum" diyerek başlayan Akgül, bu gecenin dini tartışmalarla değil, bizzat yaşayarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İLK ADIM TÖVBE"
Bu mübarek gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulunan Akgül, ilk ve en önemli adımın "muhasebe" olduğunu söyledi. Akgül, gecenin feyzinden tam olarak istifade etmek için, "Önce kendimizi bir muhasebeden geçirerek değerlendirmemiz lazım. Benim hayatımda olması gerektiği halde olmayan ne gibi ibadetler var? Olmaması gerektiği halde olan ne gibi günahlarım var?" sorularıyla bir özeleştiri yapılmasını önerdi. Günahların affı için Allah ile baş başa kalıp samimi bir tövbenin yeterli olduğunu belirten Akgül, bu gecenin eksik ibadetlere başlama ve günahları terk etme konusunda bir milat olması gerektiğini vurguladı.

GECEYİ İHYA ETMENİN YOLLARI
Muhasebenin ardından gecenin ibadetle süslenmesi gerektiğini aktaran Mustafa Akgül, kaza namazı kılmanın en kazançlı değerlendirme şekillerinden biri olduğunu belirtti. Akgül, bunun yanı sıra nafile namazların, tesbihlerin, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve dualara amin demenin de gecenin ihyası için önemli adımlar olduğunu kaydetti. Aile bağlarının önemine de değinen Akgül, "Yatsı namazında çocuğumuzun elinden tutup camiye giderek, sabah namazını da camide kılarak da bir başka ihya şeklini yaşamış oluruz" sözleriyle cemaatle ibadetin ve çocuklara örnek olmanın altını çizdi.

EN ÖNEMLİ İHYA: KÜSKÜNLÜKLERİ BİTİRMEK
Mustafa Akgül, Berat Kandili'nde yapılacak en faziletli amellerden birinin dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandırmak olduğunu söyledi. Akgül, bu konuda, "En önemli ihya şekillerinden birisi de dargınların, küskünlerin, bu Berat Gecesi'ni vesile kılıp birbirleriyle dargınlıklarına, küskünlüklerine son vererek değerlendirmelerini tavsiye ederim" çağrısında bulundu. Kimsenin durup dururken barış teklif etmeyeceğini ancak Kandil'in Allah'ın gönderdiği bir misafir ve büyük bir fırsat olduğunu belirten Akgül, "Sevabın çoğu bizde kalsın diyen kimse ilk telefonu o açsın. Geçmişleri birbirimize helalleşelim, barışalım" ifadelerini kullandı.

"KANDİLLER İNSANI 10 YILDA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR MÜSLÜMAN YAPAR"
Kandil gecelerinin müminin hayatında birer dönüm noktası olabileceğini çarpıcı bir örnekle açıklayan Akgül, "Her mübarek gecede bir hatamıza tövbe etsek, 5 senede 25 hatayı terk etmiş oluruz. Her gecede bir iyiliğe, bir ibadete başlamaya karar versek, 5 senede 25 iyiliği uygular hale gelmiş oluruz. 10 senede parmakla gösterilecek bir Müslüman haline getirir bu geceler bizi" diyerek bu mübarek vakitlerin birer fırsat olduğunu anlattı. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu gecede indirildiğini hatırlatan Akgül, "Bu dünyada da 23 senede inen Kur'an'a göre yaşarsanız, ahirete sağlıklı gidersiniz" sözleriyle hayatı Kur'an'a göre şekillendirmenin önemini vurguladı.

