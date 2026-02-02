Ramaza'nın müjdecisi "Leyle-i Berat"! Mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

RAMAZAN'A HAZIRLIK VAKTİ

Üç ayların manevi ikliminin ortasında yer alan Berat Kandili'nin, yaklaşan Ramazan ayına bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten İlahiyatçı Mustafa Akgül, Peygamber Efendimizin de Şaban ayında nafile oruçlarını ve diğer ibadetlerini artırarak kendisini Ramazan'a hazırladığını hatırlattı. Sözlerine, "3 milyara yakın İslam aleminin ve 86 milyon vatan evladını üzerinde barındıran terörsüz Türkiye'nin kandilini tebrik ederek başlamak istiyorum" diyerek başlayan Akgül, bu gecenin dini tartışmalarla değil, bizzat yaşayarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İLK ADIM TÖVBE"

Bu mübarek gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulunan Akgül, ilk ve en önemli adımın "muhasebe" olduğunu söyledi. Akgül, gecenin feyzinden tam olarak istifade etmek için, "Önce kendimizi bir muhasebeden geçirerek değerlendirmemiz lazım. Benim hayatımda olması gerektiği halde olmayan ne gibi ibadetler var? Olmaması gerektiği halde olan ne gibi günahlarım var?" sorularıyla bir özeleştiri yapılmasını önerdi. Günahların affı için Allah ile baş başa kalıp samimi bir tövbenin yeterli olduğunu belirten Akgül, bu gecenin eksik ibadetlere başlama ve günahları terk etme konusunda bir milat olması gerektiğini vurguladı.