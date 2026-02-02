Ramaza'nın müjdecisi "Leyle-i Berat"! Mübarek gece nasıl idrak edilmeli?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak ediliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. A Haber'de bu mübarek gecenin önemine değinen İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, İslam alemi, kurtuluş, af ve arınma gecesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili'ni idrak ediyor. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan bu kutlu gecenin anlamını ve nasıl ihya edilmesi gerektiğini A Haber ekranlarında anlatan İlahiyatçı Mustafa Akgül, Berat Gecesinin kendi içimizde bir muhasebe, tövbe ve küskünlükleri bitirme fırsatı olduğunu vurguladı. Akgül, bu gecenin Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ve duaların geri çevrilmediği eşsiz bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak ediliyor.Berat Kandili, 21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor:
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim' der."
Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili ile ilgili ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenliyor. Tövbe ve günahtan kurtuluş için önemli bir gece olan Berat gecesi yurdun birçok noktasında idrak edilirken A Haber'e katılan İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül bugünün nasıl geçirilmesi gerektiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
MİLYARLARCA MÜSLÜMAN İÇİN KURTULUŞ VE AF GECESİ
