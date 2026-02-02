Başkan Erdoğan, vefatının 2'nci yılında Alev Alatlı'yı andı (X)

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALEV ALATLI ANISINA...