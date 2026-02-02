CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan vefatının 2'nci yılında Alev Alatlı'yı andı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALEV ALATLI ANISINA...

ALEV ALATNI'NIN VEFATININ 2. YILI!
