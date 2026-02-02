Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı!

Kırmızı bültenle aranan ve 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tekrar tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

