Türkiye’nin “Online” haritası belli oldu! İnternet kullanımı alarm veriyor

Dijitalleşmenin artması ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de dijital hizmetlerin kullanımında devasa bir artış yaşandı. TÜİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile We Are Social 2025 raporlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye nüfusu 86 milyona yaklaşırken mobil abone sayısı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona ulaştı.

Sosyal medya kullanımına da dikkat çeken Filiz Uçan Savaş, kullanıcıların sosyal ağlarda geçirdiği sürenin haftalık ortalama 25 saat 4 dakika olduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşların interneti kullanım amaçları ve çevrim içi geçirdikleri süreler, dijitalleşmenin ulaştığı boyutu net biçimde ortaya koydu. Konuya ilişkin verileri paylaşan A Haber Muhabiri Filiz Uçan Savaş, Türkiye'de internet kullanım nedenleri arasında yüzde 71,6 ile bilgi edinmenin ilk sırada yer aldığını belirtti. Savaş, vatandaşların internette günlük ortalama 7 saat 13 dakika vakit geçirdiğini ifade etti.

Ekim 2025 verilerine göre ülkede yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, bu oran internet kullanıcılarının neredeyse tamamının bir sosyal medya platformunda varlık gösterdiğini kanıtladı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)

DİJİTALİN ŞAMPİYONU INSTAGRAM OLDU

İnternet dünyasındaki genel tabloya göre, Türkiye'den en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, burada en çok aratılan kelime "hava durumu" oldu. Sosyal medya platformları arasındaki rekabette ise Instagram liderliğini korudu.

Türkiye'de sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 89,5'i Instagram'ı, yüzde 88,9'u WhatsApp'ı, yüzde 78'i ise YouTube'u tercih ediyor. Ülkede en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya uygulaması 62,3 milyonla Instagram olurken, onu 57,9 milyon kullanıcıyla YouTube izledi.