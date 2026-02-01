Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı." ifadelerini kullandı.