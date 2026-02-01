SON DAKİKA! Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı." ifadelerini kullandı.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
ACI HABERİ VALİ DUYURDU
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.
Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.