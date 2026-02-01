Sarıyer'de otomobilin mendirekte asılı kalması kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sarıyer'de gündüz saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mendirekten denize uçmuştu. Aynı yerde gece saatlerinde aynı şekilde ikinci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, mendirekte asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.
Sarıyer'de aracın denize düştüğü balıkçı barınağındaki mendirekte, başka bir otomobilin asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, dün akşam saatlerinde Rumeli Kavağı'nda ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.
Sürücü, çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.
