Sarıyer'de aynı yerde ikinci kez araç mendirekte asılı kaldı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Sarıyer'de gündüz saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün mendirekten denize uçtuğu noktada, gece saatlerinde ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kez direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mendirekte asılı kaldı. Her iki kazanın da aynı noktada gerçekleşmesi dikkat çekerken, gece yaşanan kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.
Denize düşmeye ramak kala duran otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda sürücü yaralanmazken asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobilin denize düşmeye ramak kaldığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasında görüntülendi. Görüntülerde aracın yoldan çıktığı ve asılı kaldığı anlar görülüyor.