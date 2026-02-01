Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de aynı yerde ikinci kez araç mendirekte asılı kaldı

Sarıyer'de aynı yerde ikinci kez araç mendirekte asılı kaldı

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 02:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sarıyer'de gündüz saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün mendirekten denize uçtuğu noktada, gece saatlerinde ikinci bir kaza meydana geldi. Bu kez direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mendirekte asılı kaldı. Her iki kazanın da aynı noktada gerçekleşmesi dikkat çekerken, gece yaşanan kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı.