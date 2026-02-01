Sanal sevgi gerçek şantaj! Oyun odasında kurulan iğrenç tuzak
PUBG üzerinden kurulan sanal bağ, genç kadının hayatını cehenneme çevirdi. Şanlıurfa'da ayrılmak istediği sevgilisinin şantajına maruz kalan Hanife K.'nın ihbarı, korkunç bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı: Gözaltına alınan zanlının telefonunda çok sayıda kadına ait uygunsuz görüntüler bulundu.
İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28), video oyunu olan PUBG'de tanışarak bir süre sonra ilişki kurdu. İlişkileri döneminde WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapan çift, bir ay sonra Ömer Keleş'in askere gitmesiyle tartışma yaşamaya başladı.
Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırlar sergilemesi üzerine Hanife K., Keleş'ten ayrılmak istedi. Ancak bu kez de videolu şantajla karşı karşıya kaldı.
ÖNCE KÜFÜR, SONRA ŞANTAJ
Ayrılık mesajı sonrası deliye dönen Keleş, Hanife K.'ya önce küfürler savurdu, ardından bir video gönderdi. Videoda, Keleş'in görüntülü görüşmelerde kayda aldığı, Hanife K.'ya ait müstehcen görüntüler bulunuyordu. Keleş, "Eğer benden ayrılırsan sahte bir Instagram hesabı açacağım.
Aileni, akrabalarını ve iş arkadaşlarını etiketleyerek bu görüntüleri herkesin görmesini sağlayacağım" sözleriyle Hanife K.'ya şantaj yaptı. Hanife K.'nın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.