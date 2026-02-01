Sanal sevgi gerçek şantaj! Oyun odasında kurulan iğrenç tuzak

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Keleş, ifadesinde şunları söyledi: "Hanife ile bir dönem ayrılmış, ben acemi birliğine gittiğimde tekrar konuşmaya başlamıştık. Ben bu arada Almanya'da yaşayan Betül M. isimli başka bir bayanla görüşüyordum. Telefonumda çıkan fotoğrafların bir tanesi Snapchat uygulamasından görüştüğüm Berrak isimli bayana, '1 numaralı' olarak işaretlenen fotoğraflar Betül M.'ye, diğer fotoğraflar ise Hanife K.'ya aittir."