CANLI YAYIN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı! Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! Kaza anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma, ardından refüjdeki ağaca çarpıktan sonra takla atarak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Kazada yaralanan sürücü A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI!

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin yolda kontrolden çıkıp refüje çarpması, ardından refüj üzerindeki ağaca çarpıp takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın