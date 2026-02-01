Kocaeli’de korku dolu anlar! Metal işleme tesisinde yangın
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir metal işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki metal işleme tesisinde çıktı.
İş yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.