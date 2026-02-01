Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de korku dolu anlar! Metal işleme tesisinde yangın

Kocaeli’de korku dolu anlar! Metal işleme tesisinde yangın

Giriş Tarihi: ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir metal işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.