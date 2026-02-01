Kayseri’de bıçaklanan çocuk binaya sığındı: 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya uğrayan çocuk, panik içinde yakındaki bir binaya sığınarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri de olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana gelen olayda, A.B. (17) ile kimliği belirlenemeyen bir şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. bacağından bıçakla yaralandı. Olay sonrası A.B. kaçarak, Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.