Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de bıçaklanan çocuk binaya sığındı: 1 yaralı

Kayseri’de bıçaklanan çocuk binaya sığındı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 04:31 Son Güncelleme: 01 Şubat 2026 04:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı. Saldırıya uğrayan çocuk, panik içinde yakındaki bir binaya sığınarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, polis ekipleri de olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.