Kars Kağızman-Ağrı kara yoluna dikkat! Trafiğe kapatıldı

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Kars'ta Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.