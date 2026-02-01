Kars Kağızman-Ağrı kara yoluna dikkat! Trafiğe kapatıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Kars'ta Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kars'taki Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.