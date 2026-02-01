Gülizar’ın katilleri için yolun sonu! Cesedi yakan canilere müebbet
Diyarbakır'da cansız bedeni yakılmış halde bulunarak Türkiye’yi ayağa kaldıran Gülizar Bingöl cinayetinde sis perdesi aralandı. Yürütülen titiz soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Biroğlu ve H.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Diyarbakır'da 10 yıl önce Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde mağarada cesedi bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, genç kadını akrabası Mehmet Biroğlu'nun öldürdüğü tespit edildi. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık, katil zanlısı Mehmet Biroğlu ve Gülizar'ın eşi H.B. hakkında dava açtı. İddianamede, Gülizar Bingöl'ün vücudunda kesici ezici alet yaralanmalarına bağlı kemik kırıkları ve büyük damar yaralanması bulunduğuna dikkat çekildi. Gülizar Bingöl'ün ölümünün nedeninin ise, boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (solunum hareketlerinin kısıtlanması) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.