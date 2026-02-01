Gülizar’ın katilleri için yolun sonu! Cesedi yakan canilere müebbet

Cesedin yakılmış vaziyette, boyun kısmında çok sıkı bir şekilde iki tur atılarak boyun sol yanında düğümlenmiş, kenarları küçük beyaz boncuklu tülbent görüldüğü belirtilen iddianamede, Mehmet Biroğlu'nun plan yaparak maktulü Petekkaya kırsalında bulunan iki kaya arasındaki 'kovuk' diye tabir edilen yere götürdüğü, otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere baş bölgesine günlük kullanım için taktığı küçük beyaz boncuklu tülbent ile boğarak öldürdüğü ifade edildi.

CESEDİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI Cesedi olay mahallinde bulunan kanlı balta ile yok etmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, daha sonra cesedi yakmak suretiyle ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerine devam ettiği, olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle canavarca hisle Gülizar Bingöl'ü öldürdüğü kaydedildi.