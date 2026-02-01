Haberler Yaşam Haberleri Gökçeada ve Bozcaada hatlarını kullanacaklar dikkat!

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 16:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.