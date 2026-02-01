Drift atıp ölüme davetiye çıkardı! Trafik magandasına gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, yaklaşık 300 kilometre hızla araç kullanan ve drift atarak trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu sürücünün Otoyol Jandarması ekiplerince yakalanarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"300 km'nin üzerinde hızla araç kullanan ve drift atarak trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü yakalandı.

İstanbul'un Eyüpsultan'da aşırı hız yapan ve drift atarak trafik kazası düşüren AN isimli sürücü yakalandı. OTOYOL JANDARMASI GEREĞİNİ

YAPMAYA DA DEVAM EDECEK

Sürücü hakkında; TCK'nın 179. maddesinden adli işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Drift atan sürücüye,

🔻140 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

🔻Sürücü belgesini 60 günlük geri ödemesiz ve

🔻Aracını 60 gün süreli trafikten ibarettir.

❗️Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal etmektedir.

⚠️Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 km/sa ve üzerinde araba kullanabileceğinize 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesini 90 gün kalıcı olarak geri alacaksınızz. (Trafik akışının meydana geldiği yol güzergahının hız bölgesi 140 km olmasına rağmen bu otomobil 300 km'nin üzerinde hız yapabiliyor) ortalama hızdaki %5'lik bir düşüş ölüm riski %30 oranında azalabilmektedir. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunanlarda gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşın. "Biz Gereğini Yaparız"