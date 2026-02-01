CHP'li İzmir'in altyapısı bezdirdi! Sağanak felaketi getirdi vatandaşlardan sert tepki

Rögarların taşması sonucu yollar ve sahil şeridindeki yeşil alanlar suya teslim oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Su baskınının yaşandığı alanda bir vatandaş ise duruma dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Fotoğraf-İHA

Göle dönen caddede eline aldığı oltayı su birikintisine atan Hakan Acat, altyapı sorunlarına balık tutmaya çalışarak tepki gösterdi. Acat, bu durumun Kordon'da sürekli yaşandığını dile getirdi.

ESNAF ÇUKURLARI KENDİ KAPATMAYA ÇALIŞTI

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmaların sürdüğü bölgelerde oluşan çukur ve boşluklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücü ve yayalar, su dolu çukurlar ve çamurlu alanlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı esnaflar ise kendi imkanlarıyla su biriken çukurları doldurmaya çalıştı. Mahallede 15 yıldır esnaflık yapan Serdar Bakış, AA muhabirine, çalışmaların Alsancak'ın merkezi noktalarında yapıldığını söyledi.

"1 AY SÜRECEK DEDİKLERİ ÇALIŞMA 7 AY SÜRDÜ"

Çalışmalardan iş yerleri kadar vatandaşların da etkilendiğini belirten Bakış, aylardır tamamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle iş yapamadıklarını ifade etti. Bakış, 2 ay çalışma yapacaklarını söylediklerini fakat ağustosta başlanan çalışmaların halen sürdüğünü vurgulayarak, "Bir an önce yetkililerin burayı ele alıp yapmasını istiyoruz. Bir kepçe ve dozerle sokak sokak giriyorlar ve bitirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar böyle bitmez. Bitirmelerini bekliyoruz." dedi.

Başka bir esnaf Mehmet Yıldırım ise çalışmaların yaklaşık 8 aydır sürdüğünü, mağdur olduklarını ve kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını istediklerini anlattı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BÖLGEDE TEK BİR BELEDİYE ARACI YOKTU

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, bölgeye gelerek su taşkınlarının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu.