Bursa'daki vahşetin sebebi ortaya çıktı! 5 senelik kin cinayetle bitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta kayınpederi ve kayınbiraderi ile karşılaşan damat kurşun yağdırdırarak kaçtı. Damadın işlediği kan donduran cinayette detaylar şoke etti. 5 sene önce vefat eden eşinin mevlidine yakınlarının çağrılmaması sebebiyle husumetli olan damadın saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Husumetli damat sokak ortasında hem kayınpederine hem kayınbiraderine kurşun yağdırdı ve ardından kaçtı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Adem Ü. husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi.
Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti.