Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta kayınpederi ve kayınbiraderi ile karşılaşan damat kurşun yağdırdırarak kaçtı. Damadın işlediği kan donduran cinayette detaylar şoke etti. 5 sene önce vefat eden eşinin mevlidine yakınlarının çağrılmaması sebebiyle husumetli olan damadın saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.