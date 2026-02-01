CANLI YAYIN

Bursa'daki vahşetin sebebi ortaya çıktı! 5 senelik kin cinayetle bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa'daki vahşetin sebebi ortaya çıktı! 5 senelik kin cinayetle bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta kayınpederi ve kayınbiraderi ile karşılaşan damat kurşun yağdırdırarak kaçtı. Damadın işlediği kan donduran cinayette detaylar şoke etti. 5 sene önce vefat eden eşinin mevlidine yakınlarının çağrılmaması sebebiyle husumetli olan damadın saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

BURSA'DAKİ DAMAT DEHŞETİ

Husumetli damat sokak ortasında hem kayınpederine hem kayınbiraderine kurşun yağdırdı ve ardından kaçtı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Adem Ü. husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi.

Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti.

Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

Adem Ü.'nün, 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi. Polis kaçan damadı arıyor.

