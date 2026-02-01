Biber iddialarına ŞOK Marketler'den yalanlama: Dezenformasyon ve algı operasyonu

Söz konusu iddiaların bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu olduğu vurgulanan açıklamada hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

ŞOK Marketler tarafından yapılan açıklamada "Kötü niyetli olduğu ilgili çevrelerce bilinen bir sosyal medya hesabı tarafından ŞOK Marketler'de satışa sunulan biber ürünü hakkında, mevzuat bilgisinden yoksun ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar ortaya atılmıştır. Bu paylaşımlara ilişkin gerekli hukuki adımlar atılmış olup dava için süreç başlatılmıştır." denildi .

ŞOK Marketler tarafından yapılan açıklama

O İDDİALARA YALANLAMA

Müşterilerin doğru bilgilerle bilgilendirmek temel sorumlulukları olduğu belirtilen açıklamada "ŞOK Marketler olarak gerçekleştirdiğimiz pestisit analizlerine ait raporlar şeffaf şekilde erişime açıktır. Ancak bu raporların mevzuata göre doğru şekilde yorumlanabilmesi uzmanlık gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi:

O açıklamanın tamamı şu şekilde:

Öncelikle temel hukuki gerçeğin altını çizmek isteriz:

Türkiye'de piyasaya sunulan tüm gıda ürünlerinin tabi olduğu bağlayıcı mevzuat Türk Gıda Kodeksi'dir. Söz konusu biber ürünü, Türk Gıda Kodeksi'ne eksiksiz şekilde uygundur ve satışa sunulmasında herhangi bir hukuki ya da sağlık engeli bulunmamaktadır. Buna rağmen ilgili hesap konuyu çarpıtarak ürünü Avrupa Birliği mevzuatına uygun değilmiş gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Açıkça ifade ediyoruz ki söz konusu ürün Avrupa Birliği Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL) açısından da uygundur.

Ürün kasalarında yer alan "Pestisit tespit edilmedi" ifadesi; mevzuatta tanımlı analitik tespit ve ölçüm limitleri (LOD/LOQ) esas alınarak yapılan analizlerde sağlık açısından risk teşkil eden herhangi bir kalıntıya rastlanmadığını ifade etmektedir.

Bahse konu paylaşımlarda kasıtlı olarak yapılan hata; Türk Gıda Kodeksi'nin bağlayıcılığını yok saymak, AB mevzuatını yanlış ve eksik yorumlamak, Teknik kavramları bilinçli biçimde çarpıtarak kamuoyunda korku ve endişe yaratmaktır. Bu yaklaşım tüketici sağlığını korumaya yönelik bir hassasiyet değil; bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonudur. ŞOK Marketler olarak Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ve Türk Gıda Kodeksi'ne tam uyumla hareket ettiğimizi, gıda güvenliğini şeffaf ve denetlenebilir bir anlayışla yönettiğimizi kamuoyuna net biçimde duyururuz.

Tüketicilerimizin sağlığı mevzuat bilgisi olmayan sosyal medya hesaplarına değil, bilime, denetime ve hukuka emanettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu paylaşımlara ilişkin tüm hukuki haklarımız saklıdır.