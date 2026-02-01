CANLI YAYIN

Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı - 1

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı - 2

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı - 3

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BURDUR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın