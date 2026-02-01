Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BURDUR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.



Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:



"Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."