Adana’da ortalık savaş alanına döndü! Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Fotoğraf (DHA)

Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre bıçakla Çomak ve M.Ö.'ye saldırdı. Çıkan arbedede Çomak ve M.Ö., bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi.