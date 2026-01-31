Malatya'da istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi

Malatya'da meydana gelen istinat duvarı çökmesi sonrası 6 katlı apartman binası acil olarak tahliye edildi. Olay, bölgede büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar güvenli bölgelere taşındı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı, yaşanan toprak kayması sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binayla ilgili nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları ile AFAD ekiplerinin birlikte yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.