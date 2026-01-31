İstanbul trafiğini sağanak vurdu! Harita kıpkırmızı! İşte alternatif güzergahlar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. Yağışın ardından özellikle köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, saat 16.55 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 81 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından şehir genelinde trafik kilitlendi. Özellikle köprülerde büyük yoğunluk yaşanırken saat 16.55 itibarıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...