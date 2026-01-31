Hatay'da otoyol gişelerinde direğe çarpan tırda yangın çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerinde direğe çarpan tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

M.Y. yönetimindeki 06 DSM 693 plakalı tır, Hatay-Adana Otoyolu'nun Dörtyol gişelerinde HGS direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle tırda yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Kaza nedeniyle tırda, gişelerde bulunan hız levhası ile HGS kamerasında hasar oluştu.