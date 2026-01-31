Hatay'da 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.C'nin Dörtyol ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.
Ekipler, Yeşilköy Mahallesi'nde portakal bahçesinde çalışmak üzere bulunduğu tespit edilen A.C'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.