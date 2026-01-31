Bursa'da telesiyej arızası: 50 kişi havada mahsur kaldı | İlk detaylar A Haber'de

Uludağ'ın en yoğun bölgelerinden biri olan 1. Oteller Bölgesi'nde, zirveye çıkış ve iniş hattında bulunan telesiyej sistemi vites kutusunda yaşanan arıza sebebiyle aniden durdu. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin durumu kontrol altına aldığını belirten A Haber Muhabiri Kenan Arda Gül, "Telesiyej arızası geçtiğimiz dakikalarda yaşandı. Zirveye çıkmak isteyen ziyaretçilerle birlikte zirveden inmek isteyen yaklaşık 50 vatandaşımız şu an mahsur kalmış durumda. Ekipler hem arızayı gidermek hem de vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etmek için hummalı bir çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kış turizminin merkezi Uludağ'da, 1. Oteller Bölgesi'nde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 50 tatilci telesiyejde mahsur kaldı. Dondurucu soğukta havada asılı kalan vatandaşlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. A Haber Muhabiri Kenan Arda Gül, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve ekiplerin nefes kesen mücadelesini telefon bağlantısıyla aktardı.

DEV OPERASYON: HALAT VE MERDİVENLERLE KURTARMA

Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için profesyonel ekiplerin koordineli bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Gül, "Telesiyejler sıra sıra belirli bir noktaya indirilerek içindeki vatandaşlar tek tek tahliye ediliyor. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Vali Yardımcısı Salih Altun koordinasyonunda daha önce bu tür senaryolara karşı eğitimler ve tatbikatlar yapılmıştı. Bu hazırlıklar sayesinde tahliye süreci oldukça hızlı ilerliyor" sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı. Görüntülerde ekiplerin bazı noktalarda merdiven, bazı noktalarda ise halat takviyesiyle vatandaşlara ulaştığı görüldü.

YARALI BİLGİSİ YOK, EKİPLER DİYALOG HALİNDE

Yüksekte mahsur kalmanın yarattığı panik havasını dağıtmak için ekiplerin vatandaşlarla sürekli iletişimde olduğu bildirildi. Kenan Arda Gül, bölgedeki sağlık durumu hakkında, "Ekipler mahsur kalanlarla sürekli diyalog halinde ve sakin kalmaları yönünde telkinlerde bulunuyor. Sevindirici haber şu ki; şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi. Ekipler, özellikle yükseklik korkusu olan vatandaşlarımıza öncelik vererek tahliye işlemini sürdürüyor" açıklamasında bulundu.