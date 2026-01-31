Ataşehir'de 4 katlı iş yerinde yangın! A Haber bölgede

İstanbul Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir otomotiv yedek parça deposunda çıkan arıza hareketli dakikalara neden oldu.

(Fotoğraf: AA)

ALEVLER YERİNİ DUMANA BIRAKTI

Yangın bölgesinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "İlk yayınımızdaki o yoğun alevli durum artık şu an için artık söz konusu değil. Çok şükür ki kısmi olarak kısmen söndürüldü. Binadan siyah dumanlar değil, dondurucu sıcaklıktaki beyaz dumanlar yükseliyor" dedi.. Bölgedeki itfaiye erlerinden alınan bilgilere göre, bazı noktalarda soğutma işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BİNA ADETA ERİDİ"

Yangının yıkıcı boyutu, alevlerin kontrol parçalarıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıktı. Binanın esnek şekilde erimesine dikkat eden Ezim, "Daha önce 4 katlı olduğu bilinen bina, çürümenin erimesiyle tam anlamıyla eriyerek şu an ayrılan yerden 2 katlı gibi görünüyor. Binanın çatısı ve en üst katı alevlere dayanamayarak kırıldı" sözleriyle patlamanın sıcaklığını aktardı. Yaklaşık 750-1000 metrekarelik bir alana sahip olan otomotiv yedek parça deposunun plastik ve prefabrik özellikleri içermesi, parlamanın hızla hızlanmasına neden oldu.

ELEKTRİK AKSAMI ŞÜPHESİ

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili ilk değerlendirmeler de yapılmaya başladı. Olayın teknik detaylarına değinen Ezim, "Henüz resmi bir itfaiye raporu yayınlanmadı ancak gelen ilk bilgiler raporunun, binadaki ikinci sıradaki elektrik aksamından kaynaklandığı şüphesi alınıyor" şeklinde konuştu.