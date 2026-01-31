Alacak verecek meselesi silahlı tartışmaya döndü: 1 yaralı

Eskişehir'de alacak verecek meselesi sebebiyle 2 kişi arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. ile B.B.Y. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetinin büyümesiyle, kavgaya dönüşmesi sonucunda B.B., tabanca ile B.B.Y.'ye ateş etti. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan merminin bacağını sıyırması sonucunda hafif şekilde yaralanan B.B.Y., sağlık personellerinin tedavi teklifini reddederek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yaralı B.B.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yerinden kaçan B.B.'nin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.