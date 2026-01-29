Gaziantep'te korkunç kaza! Aynı araçta bulunan 3 kardeş hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda otomobilin park halindeki çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 3 kardeş hayatını kaybetti.
N.D. (54) idaresindeki 59 AID 791 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikli Mahallesi civarında, sabaha karşı E.A'nın (66) kullandığı 77 ACG 127 plakalı römorkun bulunduğu 77 AJA 436 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, sürücü N.D. ile otomobildeki kardeşleri H.D. (52) ve A.D'nin (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.