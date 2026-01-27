Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 600 milyon TL’lik para trafiği | 14 şüpheli gözaltında

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 600 milyon TL’lik para trafiği | 14 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 10:57 Son Güncelleme: 27 Ocak 2026 11:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.