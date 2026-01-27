İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 600 milyon TL’lik para trafiği | 14 şüpheli gözaltında
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.
"KAPALI DEVRE" SİSTEM ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE...
Yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" sistem üzerinden yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapıldığı, müşterilerin telefonla veya fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.
600 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ
Resmi faaliyet gösteren 5 işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü belirlenen şüphelilerin, 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL'lik para hareketi olduğu belirlendi.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
27.01.2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.