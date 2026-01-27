Dilimli Barajı buzla kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Yüksekova-Esendere kara yolu üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı, aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik alanı kapsayan baraj gölünün yüzeyinde oluşan buz tabakası ve çevredeki karlı dağlar, dron ile görüntülendi.



Güzergahı kullanan vatandaşlar, kış mevsiminin bölgede oldukça çetin geçtiğini belirterek, oluşan eşsiz manzarayı ilgiyle izlediklerini kaydetti. Baraj çevresinde mola vererek fotoğraf çeken vatandaşlardan bazıları, "Yüksekova'da kış çok ağır geçiyor. Hava sıcaklığı gece eksi 25 dereceye kadar düşüyor. Barajın son 4 yıldır kış aylarında donduğuna şahit oluyoruz. Yoldan geçerken bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik ancak fotoğraf çekene kadar ellerimiz soğuktan donma noktasına geldi" dedi.