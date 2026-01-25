Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni ve Örenkale mahallelerindeki 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 14 tabanca, 147 fişek, 37 şarjör, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi.



Gözaltına alınan C.A, F.B, K.Ç ile Ş.B. hakkında adli işlem başlatıldı.