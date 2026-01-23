Iraklı diplomata İstanbul'da bakıcı şoku! 130 bin doları alıp kaçtılar

ŞİDDET YALANI Sabah'ın haberine göre Olayın ardından bakıcılar bu kez savcılığa giderek, akıl almaz bir iddiada bulundu. Bakıcılar, Iraklı diplomatın kendilerine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Mağdur diplomat Raina K. ise ifadesinde "Upi 11 ay, Luisa 16 ay boyunca yanımdaydı ve çocuklarımı hiç düşünmeden onlara emanet ediyordum. Kendilerine her zaman iyi davrandım ve maddi manevi destekte de bulundum. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakarak nakit paramı alıp kaçtılar. Üstüne bir de asılsız suçlamalarda bulundular. Çocuklarımı emanet ettiğim kişilerin böyle bir kumpas kurması hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu" dedi.

Bakıcıların olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.