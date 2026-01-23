CANLI YAYIN

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri il genelinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

#Edirne
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın