Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 800 gram eroin, çok sayıda silah ve para ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. 2 ayrı adrese yapılan operasyonda 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ve 10 bin TL ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.