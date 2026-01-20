Mllyarlık miras davasını kazanan kadının hikayesi: Babam kızım diye mirastan dışladı

Ankara’da görülen miras davasında, aralarında bir petrol istasyonunun da bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız evlattan kaçırıldığına hükmeden mahkeme kararının ardından Medine Akdemir (72) yaşadıklarını SABAH’a anlattı. Akdemir, kız çocuğu olduğu için mirastan tamamen dışlandığını söyledi.

Ankara'da görülen miras davasında aralarında bir de petrol istasyonunun olduğu yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız evlattan kaçırıldığına hükmeden mahkeme kararının ardından SABAH'a konuşan Medine Akdemir (72), miras bölünmesin diye kız çocuğu olması nedeniyle mirastan silindiğini ifade etti.

1/3 HİSSE AKDEMİR'E VERİLDİ

Mahkeme kararıyla birlikte birden fazla taşınmazda davalılar adına olan tapu kayıtları iptal edilmiş, taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kalan hisseler davalılarda bırakılmıştı.

Akdemir, babası Zeki Taşdemir'in taşınmazları ve ticari varlıkları hayattayken planlı biçimde önce üçüncü kişilere, ardından oğulları İrfan ve Fethi Taşdemir'e devrettiğini, kendisinin ise kız olduğu için mirastan tamamen dışlandığını anlattı.

BABAM KIZ ÇOCUKLARINA DEĞER VERMEDİĞİ İÇİN BENİ MİRASTAN SİLDİ

SABAH'ta dün çıkan 'Kız evlat miras oyununu bozdu' manşetini okuyan ve adalet mücadelesinde yalnız olmadığını hissettiğini söyleyen Medine Akdemir, mahkemenin verdiği karar sonrası duygularını paylaştı.

Medine Akdemir, yaşadıklarının bir aile içi miras kavgasından çok daha fazlası olduğunu söyleyerek, "Babam kız çocuklarına değer vermezdi. Erkek evlat odaklı, eski ve katı bir anlayışı vardı. Bu anlayış benim hayatımı belirledi. İki erkek kardeşim ve ben vardık. Babam, malın erkek çocuklara ait olduğunu düşünürdü. Babam, kızım diye beni mirastan sildi. Ailede kadınlar sistematik şekilde devre dışı bırakılmış" dedi.

"BENİ EVDEN KOVDU"

Akdemir, babası hayattayken miras konusunu bir kez açtığını, bunun ise hayatındaki kırılma anlarından biri olduğunu belirterek "Babamın mallarının oğullar üzerine geçirildiğini duyuyordum. Bir gün bunu sordum. 'Sen benim malımın hesabını mı yapıyorsun' diyerek omuzlarıma vurdu, beni evden kovdu. O gün bana hiçbir şey bırakılmayacağını anladım" dedi.