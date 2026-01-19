Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Burdur'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 23:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Burdur’da iki genç arasında çıkan kavgada biri bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.