CANLI YAYIN

Burdur'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Burdur'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Burdur’da iki genç arasında çıkan kavgada biri bıçaklanarak, diğeri ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S., E.Y.'yi darbetti. E.Y. de yanında getirdiği bıçakla M.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanları ile gittikleri Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Burdur
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın