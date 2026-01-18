Haberler

Kan donduran olay! Çorum'da yaşlı çift vurulmuş halde bulundu

Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 68 ve 64 yaşlarındaki çiftten acı haber geldi. Eve kontrol için gelen yakınları çifti vurulmuş halde buldu.

Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

