Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Başkent genelinde kar yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985 araç ve 2 bin 621 personelle sahada görev yapmaktadır. AKOM Kriz Masası ise tüm birim temsilcilerimizin katılımıyla çalışmaları anlık olarak koordine etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.