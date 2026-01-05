Haberler

Meteoroloji uyardı! Bodrum-Kaş arasında fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına nedeniyle başta balıkçıların yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:10

Yapılan uyarıda, "Rüzgarın; yarın (Salı) günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinde kuzeyinde güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

